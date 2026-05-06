Affitto o acquisto della casa: l’analisi dei pro e dei contro economici nelle diverse città italiane per i giovani oggi

In Italia, tra valigie sempre pronte e carriere a zig-zag, la casa non è più un traguardo automatico: è una scelta economica da pesare con calma, tra numeri veri e desideri che cambiano. Qui proviamo a tenere insieme entrambi, senza moralismi, per capire quando l’affitto libera e quando l’acquisto protegge.

Siamo cresciuti con l’idea che “comprare è sempre meglio”. Nel 2026 non è più così lineare. I tassi si sono stabilizzati, ma i prezzi al mq corrono in modo diverso da città a città. La domanda giusta non è “me lo merito?”, ma “quanto mi costa immobilizzare capitale proprio adesso?”. Il nodo è il costo opportunità. Se metto il 20% di anticipo in un mutuo, rinuncio a possibili rendimenti altrove.

La bussola pratica è l’indice di rendimento lordo da locazione: canone annuo diviso prezzo d’acquisto. Non serve essere analisti. Serve confrontare due numeri semplici: quanto pago di affitto in un anno e quanto costa il “servizio del debito”, cioè la rata annua del mutuo più oneri ricorrenti.

Quando restare in affitto conviene davvero

Nelle città dove i prezzi sono ai massimi, l’affitto può battere l’acquisto nel breve periodo. A Milano e Bologna i rendimenti lordi medi su residenziale in zone richieste girano spesso intorno al 3–4% secondo gli ultimi report disponibili. Tradotto: se per un bilocale da 50 mq paghi 300.000 euro e lo stesso appartamento si affitta a 1.300 euro al mese, il rendimento lordo è vicino al 5,2%? Attenzione: molti bilocali reali in quelle aree stanno sotto, tra 3 e 4, con costi di gestione crescenti. In questo contesto, l’anticipo da 60.000 euro, se tenuto liquido o investito con prudenza, può coprire margini di rischio e opportunità di carriera. Non è un consiglio finanziario, è una logica: se il capitale può rendere più dell’apprezzamento dell’immobile, meglio non bloccarlo.

Esempio concreto e prudente: Giulia, 28 anni, contratto ibrido a Milano. Affitta un trilocale moderno in classe A con bollette leggere. Il condominio è efficiente, niente sorprese. L’affitto è alto ma certo. Se comprasse, tra rata, spese straordinarie, assicurazioni e imposte di registro iniziali, metterebbe a rischio la sua mobilità. Lei sceglie la libertà di cambiare quartiere (o città) quando il lavoro lo chiede.

Quando comprare torna sensato

Dove i prezzi sono più sobri, i conti cambiano. A Torino, Napoli o Padova, in molti quartieri il rapporto tra rata del mutuo a 30 anni e canone d’affitto è tornato a favore dell’acquisto: scarti del 15–20% a vantaggio della rata sono stati rilevati in varie analisi recenti. In questi casi la casa diventa un “salvadanaio forzoso” che protegge dal carovita. Ma c’è un “ma” imprescindibile: la Direttiva EPBD. Un immobile in classe energetica G o F oggi “a sconto” può richiedere lavori importanti domani. Se il budget non regge la riqualificazione, lo “sconto” evapora.

Qui la strategia è chiara: puntare su abitazioni già efficienti o su Mutui Green con tassi ridotti e criteri ESG. È una scelta che abbassa bollette, rischi futuri e aumenta la rivendibilità.

Tre mosse operative, senza fronzoli: Calcola il tuo rendimento lordo: canone annuo/prezzo. Soglie indicative? Sotto il 4% l’affitto spesso ha senso. Sopra il 5–6% l’acquisto inizia a parlare. Confronta rata annua del mutuo + spese ricorrenti con il canone annuo. Se la rata è ancora più bassa del 15–20%, sei in territorio favorevole. Verifica la classe energetica e i costi di upgrade. Senza certezze sui lavori, meglio rinviare o cercare un immobile già green.

Alla fine, non è una gara tra ideologie. È una mappa personale. Tu dove vuoi poter dire “sì” domani? A una promozione a Bologna, a un master a Berlino, a un terrazzo che prende il sole? La risposta, spesso, vale più del mattone. E guida meglio di qualsiasi algoritmo.