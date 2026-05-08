Patrimoni degli italiani: dove teniamo i nostri soldi e perché la ricchezza privata è considerata il polmone del Paese

Un libretto postale nel cassetto, il mattone che profuma di famiglia, i BTP sottoscritti al bancone della banca. I soldi degli italiani vivono qui, tra abitudini lente e scelte prudenti. Non fanno rumore, ma quando serve sanno diventare respiro: la ricchezza privata è il polmone che, nei momenti stretti, fa circolare ossigeno nel Paese.

Dove teniamo i nostri soldi

Parto da un dato semplice. La ricchezza delle famiglie italiane supera i 10 mila miliardi di euro. Circa due terzi stanno nelle case, nel nostro storico patrimonio immobiliare. Il resto è ricchezza finanziaria: oltre 5 mila miliardi tra conti correnti, depositi, fondi, azioni, polizze vita, obbligazioni.

Qui c’è il primo tratto inconfondibile. Amiamo la liquidità. Tra un quarto e un terzo della ricchezza finanziaria rimane ferma in conto o in depositi a vista. In numeri, parliamo di oltre mille miliardi. È un cuscinetto psicologico. Serve a dormire tranquilli. Negli anni recenti i tassi sono saliti. Così molti hanno spostato parte della liquidità su vincoli brevi e, soprattutto, sui titoli di Stato. Le nuove emissioni “per famiglie” hanno raccolto decine di miliardi: un ritorno del “Bot people”, ma versione 2024.

Poi ci sono i veicoli di medio periodo. Le polizze vita restano popolari perché offrono protezione e un rendimento regolare. I fondi comuni pesano sempre di più, specie quelli obbligazionari dopo il rialzo dei rendimenti. L’azionario puro resta meno amato rispetto ad altri Paesi europei: cautela storica, ricordi di crisi, poca abitudine alla volatilità.

E la casa? L’Italia mantiene uno dei più alti tassi di proprietà in Europa. Intorno a tre famiglie su quattro vivono in un’abitazione di proprietà. Non è solo status: è un ancoraggio emotivo, un pezzo di biografia, una scelta identitaria oltre che economica.

Perché la ricchezza privata è il polmone del Paese

Qui entra in scena il respiro. Quando lo Stato emette BTP, spesso siamo noi a comprarli. Finanziamo il debito pubblico con il nostro risparmio. Le banche usano i nostri depositi per dare credito a famiglie e PMI. Da quei fidi nascono assunzioni, macchinari nuovi, export. Nei momenti di shock, il risparmio assorbe il colpo: attingiamo ai conti, manteniamo i consumi essenziali, evitiamo che il motore si spenga di colpo.

La ricchezza privata è polmone anche perché sostiene le reti invisibili. I genitori aiutano i figli con l’anticipo della casa, un corso di formazione, l’apertura di una partita IVA. Piccoli capitali sparsi fanno la differenza nelle storie quotidiane. E quando i rendimenti tornano interessanti, la rotazione verso obbligazioni e BTP ridà fiato ai conti pubblici senza chiedere ossigeno all’estero.

C’è, però, un lato che chiede maturità. Troppa liquidità brucia valore con l’inflazione. Poca esposizione all’economia reale lascia le nostre imprese a corto di capitale paziente. Gli strumenti non mancano: PIR per chi guarda alle aziende italiane, piani programmati d’investimento, assicurazioni con componenti finanziarie più trasparenti. Serve cultura finanziaria. Serve una regia che trasformi il risparmio in crescita senza tradire la prudenza.

Alla fine tutto torna a quel cassetto. Lo apriamo per controllare un estratto conto, una cedola, un rogito ingiallito. Domanda semplice: e se una parte di quel cassetto, ben dosata, diventasse energia per un’idea nuova? Forse la prossima boccata d’aria del Paese parte proprio da lì, dal respiro calmo del nostro patrimonio.