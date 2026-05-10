Riapre Villa delle Rose: 150 specie di palme e altre bellissime sorprese a Gaeta

Primavera porta di nuovo passi lenti e sguardi curiosi tra le terrazze sul mare. A Gaeta, la Villa delle Rose riapre le sue porte: un giardino-archivio dove il vento del golfo incontra il respiro lungo delle palme, e ogni sentiero sembra una pagina da sfogliare.

Con l’arrivo della bella stagione, la Villa delle Rose torna accessibile. Siamo a Gaeta, dentro il Parco Regionale di Monte Orlando, in quel crinale che tiene insieme la città antica e quella moderna. Non è solo un parco. È un giardino botanico nato nel 1985 per iniziativa di Nicola del Roscio, da un terreno abbandonato trasformato in luogo di ricerca e conservazione.

Qui il microclima fa la differenza. L’aria salmastra, l’esposizione e la roccia calcarea creano un contesto che accoglie specie subtropicali senza forzature. Il disegno resta sobrio: l’uomo prepara, la natura risponde. Lo si capisce camminando tra le quattordici terrazze che scendono verso il Golfo di Gaeta, in un continuum di luce e ombra. Due ettari misurati con cura, senza monumenti invadenti, con il mare a dare profondità.

Un giardino che racconta il Mediterraneo globale

Il cuore si svela a poco a poco. La collezione di palme è ampia, sorprendente: oltre 150 specie, raccolte nel tempo da aree diverse del mondo. Molti esemplari arrivano da seme germinato in loco. Alcune varietà sono rare o minacciate nei loro Paesi d’origine: qui trovano un rifugio e una prospettiva. Lo si nota dalla varietà delle foglie, dai portamenti, dal passo diverso di ogni chioma al vento.

Il percorso è pensato come visita guidata. Non solo nomi latini e cartellini. Le guide raccontano come si gestisce un giardino vivo: perché si pianta in una certa esposizione, come si monitora lo stress idrico, quando si lascia spazio alla crescita spontanea. La logica è chiara. Si tutela la biodiversità riducendo gli interventi invasivi e favorendo gli equilibri naturali del sito.

Visite, pratiche sostenibili e cosa aspettarsi

La cura quotidiana segue criteri di sostenibilità. Si usano esclusivamente prodotti di origine biologica. Si raccoglie e si riutilizza l’acqua piovana. Le arnie sostengono impollinazione e salute del giardino. Si creano nicchie per uccelli e piccoli animali, che diventano alleati silenziosi contro parassiti e squilibri. Non è scenografia: è manutenzione intelligente in un’area protetta.

La Fondazione Nicola del Roscio gestisce il sito e ne guida la valorizzazione, mantenendo la fruizione pubblica accanto ad attività di divulgazione ambientale. È un impegno concreto, visibile nella pulizia dei sentieri, nella qualità delle potature, nella discrezione delle infrastrutture tecniche. La dimensione è intima, mai museale.

Informazioni utili. La riapertura è primaverile. Orari, modalità di accesso e prenotazioni possono variare; questi dettagli non sono indicati in modo ufficiale in questo testo. È consigliabile verificarli sui canali istituzionali prima della visita. Scarpe comode, rispetto per piante e insetti, tempo per guardare: bastano questi accorgimenti per entrare nel ritmo giusto.

C’è un momento, su una delle terrazze alte, in cui il mare e le fronde disegnano la stessa onda. Ti chiedi da dove vengano queste palme e dove stiano andando. Forse è questo il senso della Villa delle Rose: camminare in un paesaggio mediterraneo che parla molte lingue, e domandarsi quale rotta personale, oggi, valga la pena seguire.