5 Italiani muoiono in vacanza : l’immersione alle Maldive è stata fatale

Acqua turchese, sabbia chiara, un vento che cambia umore in poche ore. Una vacanza che promette leggerezza, e invece si spezza. Restano silenzio, domande, nomi da ricordare.

Il mare che consola è anche il mare che giudica. Chi scende in profondità lo sa: bellezza e rischio viaggiano insieme. Non sempre il corpo lascia spazio alla paura. A volte è la testa a farlo, quando tutto è già successo.

Cosa sappiamo finora

La notizia è confermata dalla polizia maldiviana, dal consolato italiano e dalla Farnesina. Durante un’immersione nei pressi di Alimathà, da una safari boat, la Duke of York, sono morti cinque cittadini italiani. Le autorità hanno ricevuto la segnalazione di scomparsa intorno alle 13.45 locali e hanno avviato le ricerche. I corpi sono stati ritrovati durante le operazioni. I tempi esatti del recupero non sono ancora chiariti in modo ufficiale; in una prima fase si è parlato del recupero di almeno una vittima.

Secondo una ricostruzione ancora in corso, i subacquei avrebbero tentato l’esplorazione di grotte a 50 metri. Una profondità che lascia zero margini all’errore. In quell’area era stata emessa un’allerta gialla per maltempo: venti tra 25 e 30 miglia orarie (circa 40-48 km/h), con raffiche fino a 50 mph (circa 80 km/h). La console italiana alle Maldive, Giorgia Marazzi, si è fermata a poche parole: «Una tragedia, non posso aggiungere altro». La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso e sono in contatto con i familiari per l’assistenza.

Qui i nomi che contano, perché le storie non sono statistiche: Gianluca Benedetti, di Padova. Monica Montefalcone, professoressa dell’Università di Genova. Sua figlia, Giorgia Sommacal. Federico Gualtieri, di Borgomanero, nel Novarese. Muriel Oddenino, di Poirino, nel Torinese.

La domanda su “che cosa è andato storto” è legittima. La risposta, al momento, non c’è. Serviranno rilievi, tempi tecnici, un’indagine che tenga insieme meteo, corrente, esperienza del gruppo, conformazione delle cavità, gestione della risalita. Fino a quando le autorità non chiuderanno il quadro, restano solo fatti certi e dolore.

Le persone e il loro lavoro

Monica Montefalcone non era solo un nome accademico. Era una biologa marina stimata, docente di Ecologia marina tropicale e Scienza subacquea a Genova, ricercatrice al Distav. Studiava ecosistemi bentonici, praterie di posidonia, coralligeno, grotte sommerse, scogliere coralline. Da anni lavorava sugli effetti dell’impatto umano e dei cambiamenti climatici. Mappe, monitoraggi non distruttivi, tutela di habitat fragili. Laurea con lode a Milano, dottorato a Genova, responsabilità in progetti ambientali in Liguria e nel Mediterraneo. Dal 2013 portava avanti attività scientifiche proprio alle Maldive. Decine di pubblicazioni. Una vita spesa sott’acqua e per l’acqua.

Non c’è retorica che tenga quando una comunità perde così. L’idea che un luogo amato diventi scena di lutto colpisce anche chi non ha mai indossato un GAV. Chi pratica immersione sa che la regola d’oro è semplice e dura: valutare, rinunciare se serve, rispettare i limiti. Ma il mare rimane un interlocutore impari. Anche con i migliori.

La cronaca dovrà chiarire, senza scorciatoie. Intanto, restano i profili social che si fermano, i gruppi di sub che si scrivono in silenzio, gli aeroporti che aspettano arrivi diversi. E una domanda che non smette: come si custodisce, domani, la stessa meraviglia, senza dimenticare chi l’ha pagata più di tutti?