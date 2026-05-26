Aggressione Pre-Derby: Marco Basoccu in Coma Farmacologico, Colpito da un Oggetto Lanciato da un Compagno

Ambulanze, sciarpe bagnate di pioggia, voci rotte. Il pre-partita che doveva scaldare il cuore della città ha lasciato il silenzio di un reparto di rianimazione. A Torino, il derby si è fermato davanti a un letto di ospedale.

Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, è ricoverato in terapia intensiva alle Molinette di Torino. I medici lo tengono in coma farmacologico. La scelta non è eccezionale: serve a proteggere il cervello dopo un trauma importante. Al momento non ci sono bollettini pubblici sul quadro clinico dettagliato. La famiglia chiede riserbo. La città ascolta.

Fuori, il giorno del pre-derby aveva acceso l’aria. Strade divise, cori, motorini che tagliano i viali. Poi l’onda storta. Gli scontri. È una scena che conosciamo troppo bene. La polizia separa, le ambulanze raccolgono. In un attimo, la distanza tra festa e paura diventa un soffio.

Cosa sappiamo finora

Le prime ricostruzioni parlano di una aggressione nata nel caos. Gli investigatori rivedono filmati, ascoltano testimoni, mappano spostamenti. Nessun dettaglio ufficiale sulla dinamica è definitivo. Circolano ipotesi su oggetti lanciati, spintoni, corse. La prudenza resta necessaria.

A metà delle carte, emerge però un punto che ferisce due volte. Secondo informazioni non ancora confermate e riportate da più testate, l’oggetto che ha colpito Basoccu sarebbe partito dal suo stesso gruppo. Un lancio “amico”, forse casuale, forse figlio dell’adrenalina. La dinamica resta da chiarire. Non ci sono certezze giudiziarie. In assenza di verifiche conclusive, ogni parola pesa.

Dentro l’ospedale il tempo scorre diverso. I sanitari monitorano i parametri. Riducano gli stimoli. In casi di trauma cranico, il coma indotto dà al cervello ore preziose per non gonfiarsi, per non cedere. Le Molinette, hub di alta complessità, hanno protocolli rodati per i neurotraumi. Qui il gesto è misurato. Qui si parla a bassa voce.

Fuori, il derby della Mole richiama decine di migliaia di persone. È rito, orgoglio, infanzia e memoria. È anche un campo minato. Bastano un’asta di bandiera, una bottiglia, una pietra. Bastano tre secondi. Lo sanno le questure, lo sanno i club, lo sanno i baristi che tirano giù la serranda quando i cori diventano spigoli. Eppure ogni stagione ricaschiamo negli stessi errori.

Il confine tra tifo e violenza

Il tifo non è violenza. Il tifo è voce, non braccio. Quando la linea si spezza, la città intera paga il conto. Nei giorni di stadio, Torino dovrebbe profumare di panini e pioggia, non di fumogeni. Dovremmo parlare di moduli e cambi, non di ordine pubblico. E se davvero, come ipotizzato, un lancio “di casa” ha ferito uno “di casa”, siamo davanti a un cortocircuito doloroso: la passione che perde il controllo e colpisce se stessa.

Non mancano gli esempi che invitano alla memoria. Altre città, altri derby, altri ingressi al pronto soccorso. Ogni volta ci diciamo “mai più”. Ogni volta scegliamo di crederci. La prevenzione non è uno slogan. È logistica, piani di afflusso, steward formati, percorsi separati. È educazione al linguaggio. È la capacità di un gruppo di smorzare il compagno che alza troppo il braccio prima che la storia prenda la piega sbagliata.

Oggi la notizia è un uomo in un letto e una comunità che si interroga. Il calcio continuerà domani, perché il calcio non si ferma. La domanda è un’altra: quando torneremo allo stadio con la certezza di uscire con la voce roca e non con le sirene nelle orecchie?