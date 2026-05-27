Revolut Introduce F24 e I24: Ora è Possibile Pagare le Tasse Direttamente dal Conto Digitale

Un tap e via, anche quando si parla di tasse. Per chi vive le scadenze fiscali come una piccola montagna da scalare, la promessa è semplice: meno attrito, più controllo, tutto dallo smartphone. Una novità che cambia la routine, non solo l’app che usiamo.

Il calendario delle imposte scandisce l’anno come un metronomo. A marzo cerchi codici, ad aprile chiedi aiuto, a giugno fai i conti. Spesso salti tra portali diversi, SPID, fogli Excel. È qui che i conti digitali hanno preso spazio: eliminano passaggi, ti avvisano, ti fanno respirare. Ma restava un nodo: il famigerato modello F24.

Molti di noi lo hanno incontrato per IMU, IRPEF, contributi INPS, ritenute. È il vero crocevia tra cittadini, imprese e Agenzia delle Entrate. Finora, per molti utenti, serviva il vecchio home banking. O il commercialista. O un’ennesima app.

A metà di questo percorso, ecco il punto: da oggi è possibile pagare F24 e “I24” anche con Revolut. Dentro l’app, dal tuo conto digitale, senza uscire dall’ecosistema che già usi per spese, risparmi e viaggi. La funzione è in rilascio e, come spesso accade, potrebbe arrivare a scaglioni. L’obiettivo è chiaro: unire pagamenti quotidiani e tasse nello stesso luogo, con ricevuta digitale subito disponibile.

Mi piace un esempio concreto. Sei artigiano con partita IVA. Devi versare l’acconto IRPEF e i contributi. Apri l’app, scegli F24, inserisci codice fiscale, codici tributo, anno, importo. Ricontrolli i campi, confermi. In pochi minuti hai la quietanza nell’archivio. Niente finestre aperte sul browser, niente “torna più tardi”.

Come funziona e per chi conviene

Accesso dalla sezione pagamenti e scelta del modello F24. Compilazione dei campi obbligatori. I codici tributo si trovano sul prospetto del tuo consulente o sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Verifica finale e conferma. L’app genera la ricevuta. Archiviazione digitale, utile per controlli e per il commercialista.

Per chi conviene? A chi versa IMU su una seconda casa. Ai freelance che gestiscono in autonomia acconti e saldi. Alle PMI che preferiscono un’unica interfaccia per cassa e adempimenti. Anche ai distratti cronici: una notifica vicino alla scadenza può salvare una giornata.

Nota sulla dicitura “I24”: il termine circola tra operatori per indicare versamenti legati a imposte locali. Non esiste una definizione normativa univoca. Al momento non è chiaro l’elenco completo di ciò che rientra nel perimetro “I24” in app. Serve attendere le note ufficiali per capire coperture e dettagli.

Costi, limiti e sicurezza

Su commissioni e massimali non ci sono ancora dati pubblici definitivi. È plausibile che varino in base al piano (Standard, Plus, Premium, Metal, Ultra). Finché non arrivano dettagli, conviene controllare la pagina tariffe in app prima del primo pagamento. Sul fronte sicurezza, Revolut opera come banca con licenza UE e adotta procedure di verifica, ricevute con identificativi del pagamento e archiviazione in-app. Per scadenze sensibili, esegui l’F24 con anticipo: i tempi di esecuzione dipendono dai cut-off bancari.

Un’immagine semplice chiude il cerchio. È sera, la città rallenta, il negozio abbassa la serranda. Rimane una cosa da fare: le imposte del trimestre. Niente ansia, niente sportello. Solo tu, il telefono, un gesto breve. Se anche la burocrazia, un giorno, imparasse questo tempo?