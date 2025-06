Vacanze da sogno in questo bellissimo borgo super economico: un paradiso accessibile a tutti

Sai che esiste un borgo super economico in cui puoi passare delle vere e proprie vacanze da sogno? Ti svelo quale è e cosa puoi fare una volta arrivato lì. Continua a leggere e scoprilo.

In un’Italia sempre più alla ricerca di autenticità e tranquillità, lontano dal turismo di massa e dalle mete inflazionate, esistono ancora piccoli tesori nascosti capaci di offrire vacanze da sogno senza prosciugare il portafoglio. Tra questi, un borgo affascinante e accogliente nel cuore del Centro Italia si sta facendo notare per il suo mix irresistibile di bellezza, storia e convenienza: Civitella del Tronto, in Abruzzo.

Si tratta di un posto che ha attirato anche la mia attenzione quando ne ho sentito parlare dalla mia cara amica Giulia e non ho potuto fare a meno che provare l’esperienza. Vi dico, dunque: fatelo anche voi. Non ve ne pentirete. Ma andiamo nei dettagli.

Civitella del Tronto: il paradiso super economico per delle vacanze da sogno

Situato tra le montagne del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e affacciato su panorami mozzafiato che spaziano dalle colline teramane fino al mare Adriatico, Civitella del Tronto è un borgo medievale tra i meglio conservati d’Italia. Camminando tra i suoi vicoli in pietra, si respira un’atmosfera d’altri tempi, fatta di silenzi, profumi di cucina tradizionale e gentilezza sincera degli abitanti. La grande attrattiva di Civitella, oltre al suo patrimonio storico – dominato dalla maestosa Fortezza borbonica, una delle più grandi d’Europa – è la sua sorprendente accessibilità economica.

Qui è possibile soggiornare in graziosi B&B o case vacanza a partire da 30-40 euro a notte, anche in alta stagione. Molti alloggi, spesso gestiti da famiglie del posto, offrono esperienze autentiche a prezzi imbattibili, inclusa la colazione con prodotti tipici locali.

Per gli amanti dell’escursionismo ci sono numerose occasioni degne di nota: dalle passeggiate nel Parco Nazionale, ideali per gli amanti della natura, alle gite verso le spiagge abruzzesi, raggiungibili in meno di un’ora d’auto. Per i più curiosi, anche i vicini borghi di Campli o Castel Trosino meritano una visita. Tutto a portata di mano, tutto senza spendere una fortuna.

Insomma, l’ideale per chi vuole vivere una vera avventura senza avere troppi soldi nel portafoglio. Ma ciò che rende Civitella del Tronto un vero paradiso accessibile è la qualità della vita che riesce a offrire al visitatore: lentezza, semplicità, contatto con la natura e autenticità. In un mondo frenetico, questo piccolo borgo propone una pausa rigenerante, dove il tempo sembra scorrere più piano, ma senza rinunciare al comfort e all’accoglienza. Una vacanza lì è un modo per staccare qualche giorno dal mondo e dalle incombenze lavorative e personali.