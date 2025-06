3 trucchi geniali per non far puzzare il WC in estate

Vuoi evitare che il tuo WC puzzi in estate? Segui i consigli che sto per darti, sono tre trucchi geniali che lo deodoreranno molto facilmente. Ecco come bisogna fare.

Con il caldo estivo arrivano anche piccoli fastidi domestici che durante l’anno passano inosservati. Uno dei più comuni? I cattivi odori provenienti dal bagno, in particolare dal WC. Le temperature elevate e la maggiore umidità possono infatti favorire la proliferazione di batteri e la stagnazione degli scarichi, causando odori sgradevoli anche in ambienti regolarmente puliti.

Ma niente panico: mantenere il bagno fresco e profumato in estate è possibile, e non serve usare decine di prodotti chimici. Bastano alcuni trucchi semplici ma efficaci, da integrare nella tua routine di pulizia, per tenere il WC sempre in ordine e senza odori.

3 trucchi geniali per deodorare il WC anche con il caldo estivo

Sai che esistono dei trucchi geniali che ti permetteranno di avere sempre un WC pulito e fresco? A breve ti rivelo quali sono.

Uno dei metodi più efficaci per pulire lo scarico e rinfrescare i tubi è anche uno dei più semplici. Prendi una vaschetta per il ghiaccio e riempila con un mix di acqua e bicarbonato di sodio (due cucchiai per ogni bicchiere d’acqua). Congela i cubetti e, una volta pronti, versane 4-5 direttamente nel WC. Aspetta che si sciolgano lentamente e vedrai che non ci saranno più cattivi odori nel tuo bagno.

Lo scopino del WC è uno dei principali responsabili di cattivi odori in bagno, specialmente se umido e chiuso in un contenitore poco areato. Quindi, un altro trucco per non far puzzare il tuo gabinetto e ciò che ci sta attorno in estate è prestargli persino maggiore cura del solito nel pulirlo.

Un altro trucco pratico e naturale per neutralizzare gli odori in bagno è preparare un piccolo diffusore assorbente. Ti servono solo un barattolino (tipo quello dello yogurt in vetro), del bicarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale. Riempilo per metà con bicarbonato, aggiungi 10–15 gocce del tuo olio preferito (lavanda, tea tree, limone) e mescola. Appoggia il barattolino dietro il WC o sopra l’armadietto: assorbirà gli odori e rilascerà un buon profumo per diversi giorni. Mescola ogni tanto e sostituisci l’interno una volta a settimana.

Questo è un consiglio che mi ha dato la nonna e che, devo dire, funziona molto bene. Apprezzo tutto ciò che include l’uso degli oli essenziali e questo trucchetto geniale non è da meno. Insomma, durante l’estate il WC non puzzerà più: ti basta fare quello che ti ho detto!