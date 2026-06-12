Anteprima delle Nuove Carte di Pokémon Megaevoluzione – Buio Pesto: Arriva la Prossima Espansione del Gioco di Carte Collezionabili

Una notte d’estate, la carta che aspettavi da anni torna a brillare tra le dita: è il profumo dei booster appena aperti, il fruscio della busta, l’attimo in cui tutto può succedere. Il 17 luglio segna un ritorno che sa di promessa: la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon riaccende la miccia della Megaevoluzione.

Il nome è già un programma: Megaevoluzione – Buio Pesto. Arriva il 17 luglio e porta nel TCG i mostri in forma Mega apparsi in Leggende Pokémon: Z-A attraverso i contenuti scaricabili noti come Megadimensione. Nelle anteprime ufficiali si intravede Mega Darkrai-ex, che da solo basta a riempire i tavoli dei negozi al day one. Il resto delle carte non è stato ancora svelato in modo completo: al momento non ci sono elenchi definitivi né dettagli tecnici confermati su abilità e rarità. È un’attesa densa, e l’attesa, nel collezionismo, fa sempre la differenza.

La linea è chiara: riprendere un’immaginario potente e aggiornarlo agli standard di oggi. L’era delle Mega ha segnato intere community, portando al gioco quella sensazione di “trasformazione definitiva” che al tavolo si traduceva in scelte drastiche. Se quel sapore ritorna, con l’estetica fosca promessa da “Buio Pesto”, possiamo aspettarci un set che parla di controllo del ritmo, punizioni al momento giusto, chiusure sceniche. Ma restiamo sui fatti: a oggi, le schede strategiche restano non ufficiali.

Cosa sappiamo finora

Uscita: 17 luglio, distribuzione standard per l’espansione con buste, mazzi tematici e prodotti premium attesi, ma configurazioni e prezzi non sono stati resi pubblici in modo dettagliato. Collegamento narrativo: sinergia con Leggende Pokémon: Z-A e i contenuti Megadimensione, che portano in carta le forme Mega viste in gioco. Anteprima carte: presente Mega Darkrai-ex; altre carte in versione Mega sono state suggerite, ma senza annunci completi e verificabili. Competitivo: i tornei locali potrebbero accogliere il set già da fine luglio, in linea con le pratiche dei negozi affiliati; le date dei prerelease, però, non sono state comunicate ufficialmente al momento di scrivere.

C’è anche un fattore emotivo che spinge. Ricordo un pre-release di dieci anni fa: un ragazzino scambiò tre rare lucide solo per completare il suo “pacchetto Mega”, convinto che contasse più l’identità del mazzo del suo punteggio in classifica. Aveva torto? Forse. Ma oggi quella stessa motivazione muove i binder, crea storie, riporta al tavolo chi si era allontanato. E con un set che promette ombre, contrasti netti, una parola come “pesto” che evoca notti di gioco lunghissime, il collezionista ritrova una direzione.

Perché questa espansione parla a tutti

Ai giocatori: la Megaevoluzione suggerisce mosse ad alto impatto e scelte responsabili. Se il design seguirà la tradizione, vedremo partite che cambiano volto in un turno solo. Ai collezionisti: l’iconografia Mega, da Mega Darkrai-ex in giù, restituisce immagini forti per full-art e versioni alternative. Le tirature e le rarità speciali non sono note, ma l’interesse primario c’è già. Ai curiosi: un set con legami a un titolo mainline attira anche chi ha seguito Z-A solo di striscio. È un punto d’ingresso facile: apri una busta, riconosci un volto, capisci subito cosa ti piace.

La parola chiave è misura: riportare la Megaevoluzione senza farne un feticcio, dare spazio a nuove linee senza schiacciare le vecchie. Il 17 luglio vedremo quanto “Buio” sarà questo “Pesto”. Intanto, una domanda semplice: quale carta vorresti davvero pescare al primo pacchetto, e perché proprio quella che ti fa battere il cuore prima ancora di leggere l’effetto?