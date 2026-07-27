Latina, sanità: tampone rapido per streptococco a prezzo agevolato

La Farmacia Comunale di Viale Kennedy, nel cuore di Latina, offre ai cittadini l’opportunità di eseguire un tampone rapido per lo streptococco a un prezzo ridotto. Questo servizio è dedicato a chi presenta sintomi come il mal di gola.

Il tampone è un test semplice e veloce, in grado di rilevare rapidamente un’eventuale infezione da streptococco. I risultati ottenuti possono essere molto utili per coloro che desiderano consultare il proprio medico e determinare il trattamento più idoneo.

Per maggiori dettagli, è possibile contattare direttamente il personale della farmacia, sempre disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie.