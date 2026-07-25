Latina, Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento: eventi di sensibilizzazione il 25 luglio

Il 25 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, un’importante iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questa giornata ha come scopo principale quello di far conoscere l’impatto devastante degli annegamenti e di stimolare l’adozione di strategie di prevenzione che possano contribuire a salvare vite.

Per il terzo anno consecutivo, la campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” coinvolgerà tutte le località #BandieraBlu in Italia, arrivando a un totale di 257 comuni. Nel corso di questa giornata, sono in programma eventi di sensibilizzazione e informazione incentrati sulla prevenzione degli annegamenti. Tra le attività previste ci saranno incontri con le istituzioni e operatori del settore, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, oltre a laboratori dedicati ai più piccoli.

È importante che i cittadini partecipino a queste iniziative per apprendere informazioni utili su come prevenire incidenti in acqua e garantire la sicurezza di tutti. Anche se il post non specifica i luoghi esatti in cui si svolgeranno gli eventi, è fondamentale che i cittadini rimangano aggiornati sulle attività organizzate nei vari comuni.

Per ulteriori dettagli sulle iniziative e sui luoghi delle attività, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune di Latina o di contattare gli enti locali competenti. La sicurezza in acqua è una responsabilità collettiva e avere informazioni adeguate è cruciale.