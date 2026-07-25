Gaeta, festa musicale: appuntamenti il 24 e 25 luglio alla Darsena San Carlo

Gaeta si prepara ad accogliere una serie di eventi musicali presso la Darsena San Carlo il 24 e 25 luglio.
La prima serata, prevista per oggi 24 luglio alle ore 21.00, sarà dedicata a Onde Armoniose, una performance lirico-sinfonica realizzata in collaborazione con l’Associazione Athena.
Il giorno successivo, 25 luglio alle ore 21.30, sarà la volta del noto artista Marco Ligabue, che si esibirà grazie all’Associazione Golfo Eventi.
Entrambi gli eventi si svolgeranno nella splendida cornice della Darsena San Carlo, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di musica.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile seguire il post ufficiale dedicato all’evento.