Latina, Orazio Di Dio: festeggiati 102 anni di vita

Oggi, a Latina, Orazio Di Dio ha raggiunto un traguardo davvero eccezionale: ha compiuto 102 anni. In occasione di questa ricorrenza, l’amministrazione comunale ha deciso di rendere omaggio a questa incredibile longevità con una visita dell’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Andrea Chiarato.

Chiarato, in rappresentanza del sindaco Matilde Celentano, ha avuto modo di condividere la storia di vita di Orazio Di Dio, una narrazione esemplare che merita di essere conosciuta dalle nuove generazioni. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per mettere in luce le esperienze e i ricordi dei cittadini più anziani, un vero e proprio patrimonio da preservare.

Per chi fosse interessato a ulteriori informazioni sulla celebrazione, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.