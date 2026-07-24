Cisterna di Latina, eventi estivi: appuntamenti dal 26 luglio al 1 agosto

Dal 26 luglio al 1 agosto, Cisterna di Latina si prepara ad accogliere una serie di eventi estivi caratterizzati da moda, danza e cultura. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse location, tra cui Piazza Caetani e Piazza XIX Marzo, come annunciato dal Comune.

Il programma è ricco e variegato:

Domenica 26 luglio alle 21.30 in Piazza Caetani: Modamore, la 15^ edizione di moda e spettacolo, organizzata da MGA Studios e diretta artisticamente da Cristian Ciriaci. La serata sarà presentata da Daniele Abbafati e Tiziana Mammucari.

Martedì 28 luglio alle 21.30 in Piazza XIX Marzo: Mistero, uno spettacolo di danze diverse a cura di ASD Hot Feet Dance, sotto la direzione artistica di Giovanni De Robertis.

Mercoledì 29 luglio alle 21.00 presso Corte Palazzo Caetani: La Corte dei libri – Cisterna Libris, un evento organizzato da Mondadori Bookstore che presenterà il libro Una nuova primavera di Giuseppe Conte.

Giovedì 30 luglio alle 21.30 in Piazza XIX Marzo: La mia migliore amica: la danza, uno spettacolo a cura di ASD Body Lab, con la direzione artistica di Monica Scalese.

Venerdì 31 luglio e Sabato 1 agosto, entrambi alle 21.30 in Piazza XIX Marzo: Latium World Folkloric Festival – CIOFF, un evento dedicato a musiche e danze popolari da diverse nazioni, volto a promuovere pace, solidarietà e tolleranza. Artisti provenienti da Argentina, Polonia, Isola di Pasqua (Cile), Bolivia, Colombia e Ucraina parteciperanno a questa manifestazione.

Per maggiori informazioni sui dettagli di ciascun evento, inclusi costi di partecipazione e eventuali restrizioni, è consigliabile visitare il post ufficiale o i canali social del Comune di Cisterna di Latina.