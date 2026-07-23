Latina, riapertura del Parco Falcone e Borsellino: 25 luglio

Latina festeggia la riapertura del Parco Falcone e Borsellino sabato 25 luglio alle ore 19. Dopo un periodo intenso di lavori di riqualificazione, il parco ha ricevuto un completo rinnovamento ed è ora pronto per accogliere famiglie, bambini e tutti i cittadini.

Questo parco è uno degli spazi verdi più significativi della città. Con i recenti interventi, i residenti potranno finalmente tornare a godere di un ambiente più accogliente e piacevole, perfetto per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Per conoscere il programma della riapertura e gli eventi previsti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove troverete tutte le informazioni necessarie.

Il parco si conferma come un punto di incontro per la cittadinanza, ideale per momenti di svago e socializzazione. L’amministrazione comunale ha dedicato risorse alla sua manutenzione, garantendo standard elevati di fruibilità e sicurezza per tutti i visitatori.

Per ulteriori dettagli, non esitate a consultare il link fornito dal Comune o a contattare gli uffici competenti per qualsiasi informazione aggiuntiva.