Latina, disinfestazione adulticida: intervento il 22 luglio

Mercoledì 22 luglio, dalle 23:00 alle 4:00, è in programma un intervento di disinfestazione adulticida nel Settore 3 del Comune di Latina, come comunicato dall’amministrazione comunale.

L’area interessata comprende le seguenti vie: Via Ettore Filiberto, Via Romagnoli, Via Piave, Via Amerigo Vespucci, Via Galvaligi, Viale Kennedy, Via Volturno, Via Padre Sant’Agostino, Via del Lido e Strada Nascosa. Queste vie segnano i confini dell’area, ma non comprendono tutte le strade che saranno trattate.

Durante le operazioni, si consiglia ai residenti di: chiudere porte e finestre, non lasciare cibi e indumenti all’esterno, tenere gli animali domestici in casa e svuotare i sottovasi. In caso di pioggia, le attività verranno posticipate.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune.