Priverno, avviso di disinfestazione: chiudere finestre e proteggere beni

Il Comune di Priverno informa i cittadini che è programmato un intervento di disinfestazione su tutto il territorio comunale nella notte fra mercoledì 22 e giovedì 23. L’operazione avrà inizio a mezzanotte e si concluderà alle ore 6.00.

È fortemente consigliato di mantenere le finestre chiuse durante l’intervento, di non lasciare animali domestici all’aperto e di non esporre all’esterno indumenti, ciotole per animali e altri oggetti che potrebbero essere danneggiati dagli insetticidi impiegati.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i cittadini possono consultare il post ufficiale del Comune, disponibile sui canali di comunicazione istituzionali.