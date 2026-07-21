Latina, disinfestazione adulticida: intervento il 21 luglio

Il Comune di Latina ha programmato per martedì 21 luglio, dalle 23:00 alle 4:00, un intervento di disinfestazione adulticida per combattere le zanzare nel Settore 2.

Il trattamento interesserà un’area compresa tra diverse vie, tra cui Corso Matteotti, Via Diaz, Via Medaglie d’Oro, Via Cesare Augusto, Via Don Carlo Torello e Via Monti Lepini. È importante notare che queste vie non rappresentano un elenco esaustivo delle strade coinvolte, ma delimitano il settore di intervento.

Si raccomanda ai cittadini di seguire alcune misure precauzionali durante l’intervento: chiudere porte e finestre, non esporre alimenti e indumenti, tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni e svuotare i sottovasi.

Nel caso in cui si verifichino piogge, l’intervento verrà riprogrammato.