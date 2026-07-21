Sabaudia, servizi comunali: incontro sulla raccolta rifiuti

Il Comune di Sabaudia ha convocato un incontro per affrontare le problematiche legate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’incontro si è tenuto nell’Aula consiliare, con la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale, dei sindacati e dei lavoratori della società Del Prete.

Il confronto è stato giudicato positivo, orientato a risolvere le difficoltà espresse dai lavoratori e a garantire un servizio adeguato. Durante la discussione, il sindaco Alberto Mosca ha ascoltato le segnalazioni e si è impegnato a intervenire rapidamente per migliorare la situazione.

Non sono stati forniti dettagli specifici su data e ora dell’incontro, né sui nomi dei sindacati e dei lavoratori presenti. Tuttavia, l’amministrazione ha evidenziato l’importanza di un dialogo costante per garantire la continuità del servizio.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune o il loro canale Facebook.