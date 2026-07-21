Cisterna di Latina, eventi estivi: appuntamento il 15 e 16 agosto

Il Comune di Cisterna di Latina ha in programma due eventi per l’estate del 2026, in occasione del Ferragosto e della festa di San Rocco. I cittadini e i visitatori sono attesi il 15 e 16 agosto in Piazza XIX Marzo.

La prima serata, intitolata 90 Mania – The Original, si terrà il 15 agosto. In questa circostanza, la piazza diventerà una grande pista da ballo, con DJ, vocalist, cantanti e ballerini pronti a far divertire il pubblico con i successi degli anni Novanta, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Il giorno seguente, 16 agosto, sarà dedicato al concerto di Rocco Hunt, un cantautore e rapper molto apprezzato in Italia. La sua musica, che mescola rap, pop e sonorità mediterranee, ha conquistato il pubblico con brani come A un passo dalla luna e Mille vote ancora. L’artista salirà sul palco di Piazza XIX Marzo in occasione della festa di San Rocco.

Tutti gli eventi promossi dall’Amministrazione comunale sono gratuiti. La cittadinanza è invitata a partecipare a queste serate, che si preannunciano tra le più attese dell’estate a Cisterna.

Per ulteriori dettagli sugli orari e altre informazioni, è consigliabile consultare il post ufficiale del Comune di Cisterna.