Gaeta, Festeggiamenti in onore di Sant’Anna: appuntamento 24 luglio

Il 24 luglio 2026 prenderanno il via i Festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Gaeta, con una serata musicale che si svolgerà al Campo di San Carlo.
La manifestazione, dal titolo Onde Armoniose – Serata Lirico-Sinfonica, inizierà alle ore 21:00. Durante la serata, i presenti potranno godere di un mix di musica e storia, immersi nelle splendide scenografie della città di Gaeta, un’opportunità per riscoprire la bellezza di questo luogo.
L’ingresso sarà gratuito, permettendo così a residenti e turisti di partecipare a questa celebrazione.
La manifestazione è organizzata dalla comunità locale, che invita tutti a unirsi per vivere insieme un momento di cultura e condivisione.
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