Cisterna di Latina, Cisterna Libris: appuntamento il 21 luglio

Martedì 21 luglio, alle ore 21, La Corte di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina accoglierà un nuovo incontro di Cisterna Libris – La Corte dei libri, la rassegna letteraria organizzata dalla Fondazione De Cultura.

Nel corso della serata, la scrittrice Catena Fiorello Galeano presenterà il suo ultimo romanzo, Serenata Salentina. I presenti avranno la possibilità di interagire con l’autrice e di lasciarsi trasportare nelle suggestive atmosfere del Salento, che prendono vita tra le pagine del suo libro.

Prima della presentazione, a partire dalle ore 20.30, si terrà una degustazione enogastronomica. Sebbene non sia stata specificata l’ora esatta di inizio, si prevede che i partecipanti possano gustare alcune delizie locali.

L’ingresso all’evento è gratuito, consentendo a tutti di partecipare senza alcun costo.

Questa iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con Mondadori Bookstore e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cisterna, della Regione Lazio e dell’Arsial.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare il post ufficiale del Comune.