Latina, rassegna per i 150 anni di Duilio Cambellotti: un successo

La rassegna che celebra i 150 anni dalla nascita di Duilio Cambellotti ha riscosso un notevole successo, come confermato dal Comune di Latina.

Questo evento è un omaggio alla figura di Cambellotti, un artista di grande rilievo, anche se al momento mancano informazioni precise riguardo a luogo, data e partecipanti coinvolti nella manifestazione musicale.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina, dove sono disponibili aggiornamenti e ulteriori informazioni sulla rassegna.