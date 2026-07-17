Cisterna di Latina, Cisterna Film Festival: appuntamento 17-19 luglio

Cisterna di Latina si prepara ad ospitare, dal 17 al 19 luglio, il Cisterna Film Festival, giunto alla sua 12esima edizione. L’evento avrà luogo nel nuovo Auditorium comunale del plesso Plinio Il Vecchio.

Il festival avrà inizio il 17 luglio con una serie di eventi. Tra questi, l’inaugurazione della mostra fotografica Sottrarsi, che presenta le opere di Brayan Rodrigo Genovese. La mostra sarà accessibile anche nei giorni di sabato e domenica, dalle 18:00 alle 20:00.

In seguito, i partecipanti potranno gustare una degustazione gratuita di vini offerti dalla Cantina Donato Giangirolami, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo di Simone Sibilia.

Le proiezioni prenderanno il via alle 21:15 con il cortometraggio fuori concorso Everyday in Gaza, realizzato da Omar Rammal. Subito dopo, saranno presentate le opere in concorso: Love and the others di Berna Sitera Dergimen, Broken dawn di Hae.oh Park, Smells like kids’ spirit di Aude Pépin, Mambo kids di Emanuele Tresca, Vultures di Dian Weys e Nest di Stefania Burla.

Attualmente, non sono disponibili ulteriori dettagli sugli eventi previsti nei giorni successivi né sulla durata complessiva del festival, come indicato nel post ufficiale.

Per rimanere aggiornati e ottenere ulteriori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Cisterna di Latina su Facebook.