Latina, abbonamenti aperti per la Stagione Teatrale 2026/2027

Latina ha aperto le porte agli abbonamenti per la Stagione Teatrale “Liberi di Scegliere”, che si svolgerà nel 2026/2027 al Teatro D’Annunzio.
Come annunciato dal Comune di Latina, il programma di quest’anno è stato studiato per attrarre un pubblico diversificato, offrendo una proposta culturale che include eventi di prosa, concertistica e danza, garantendo così un’ampia scelta di alta qualità.
Chi deciderà di sottoscrivere un abbonamento riceverà in omaggio un biglietto per assistere all’Anteprima Nazionale del musical “Gloria”, un’opera ispirata ai famosi brani di Umberto Tozzi, che andrà in scena il 16 ottobre al Teatro D’Annunzio.
Gli abbonamenti possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio. Tuttavia, nel comunicato non sono state fornite ulteriori informazioni riguardanti i prezzi e le modalità di sottoscrizione.
La stagione è organizzata dal Comune di Latina – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, Regione Lazio e Ministero della Cultura. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare i canali ufficiali del Comune.