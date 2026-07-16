Cori, incontro con l’autore Fabio Salamida: 23 luglio 2026

Giovedì 23 luglio 2026, alle ore 18:00, si svolgerà un incontro con l’autore Fabio Salamida presso la Biblioteca Elio Filippo Accrocca di Cori. L’evento sarà dedicato alla presentazione delle sue opere più recenti ed è aperto a tutti coloro che sono appassionati di attualità e giornalismo.

Fabio Salamida, un giornalista di spicco e commentatore politico, presenterà due dei suoi ultimi libri: La rivalsa del nero e Ciuf! Ciuf! I treni, maledizione!. Il primo libro offre un’analisi ironica della situazione politica italiana, mentre il secondo affronta, con un tono satirico, le problematiche legate ai trasporti nel nostro paese.

All’evento parteciperanno anche Mauro Primio De Lillis, Sindaco di Cori, che porterà i suoi saluti istituzionali, insieme ai moderatori: Simonetta Imperia, Assessora al Bilancio e all’Agricoltura, e Andrea Mario Imperia, membro dell’Associazione I Ragazzi di via D’Amelio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, permettendo così a tutti gli interessati di prendere parte a questa occasione di discussione su temi attuali e culturali, in un ambiente stimolante e di confronto.