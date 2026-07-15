Latina, bando per progetti su disturbo autistico

Il Comune di Latina ha lanciato un avviso pubblico per selezionare i beneficiari di progetti dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico. Questa iniziativa fa parte della programmazione regionale del “fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”.

Il bando è aperto a tutte le persone che presentano disturbi dello spettro autistico. Tuttavia, nel comunicato ufficiale non sono stati forniti dettagli sui requisiti specifici per partecipare.

Il bando offre l’opportunità di accedere a progetti di intervento mirati, ma non sono stati specificati né gli importi né i tipi di supporto economico o i servizi disponibili. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.

Per presentare la domanda e ottenere informazioni più dettagliate, è possibile consultare il link ufficiale.

Non è stata comunicata una scadenza per la presentazione delle domande, quindi è importante rimanere aggiornati attraverso il sito e i canali ufficiali del Comune.

Per eventuali chiarimenti, si può contattare l’ufficio competente, i cui riferimenti sono disponibili nel comunicato ufficiale o sul sito del Comune di Latina.