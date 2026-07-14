Latina, modifiche alla viabilità in Viale Le Corbusier: lavori dal 15 luglio 2026

A Latina si stanno preparando importanti cambiamenti alla viabilità, come comunicato dal Comune. I lavori per l’intersezione tra viale Le Corbusier e via Zanetti (precedentemente conosciuta come via dell’Agorà) inizieranno il 15 luglio 2026. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria.
Questo intervento, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è atteso con attenzione poiché mira a risolvere un nodo critico della viabilità locale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e rendere il traffico più scorrevole.
I lavori si svolgeranno in due fasi, studiate per limitare i disagi a residenti e automobilisti. Durante la prima fase, si procederà alla costruzione della parte di rotatoria nell’area dell’ex immobile demolito, evitando in questo modo di interferire con il traffico in transito.
La seconda fase partirà subito dopo l’apertura della prima parte della rotatoria al traffico. In questa fase, i veicoli verranno deviati sulla nuova viabilità, permettendo il completamento del progetto. Via Zanetti sarà temporaneamente chiusa all’incrocio con via Germania, ma saranno predisposti percorsi alternativi ben segnalati per gli automobilisti.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di controllare il post ufficiale pubblicato online.