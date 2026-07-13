Latina, modifiche alla viabilità in Viale Le Corbusier: cosa cambia dal 15 luglio 2026

Il Comune di Latina ha annunciato che, a partire dal 15 luglio 2026, ci saranno importanti cambiamenti nella viabilità. Saranno avviati i lavori per una nuova rotatoria all’incrocio tra viale Le Corbusier e via Zanetti, conosciuta in passato come via dell’Agorà.

Questi lavori, finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono pensati per affrontare uno dei punti più critici del traffico cittadino, con l’intento di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Per ridurre al minimo i disagi, i lavori saranno articolati in due fasi distinte. Nella prima fase, sarà realizzata la parte della rotatoria nell’area dove sorgeva l’ex edificio demolito, senza influire sulla viabilità attuale.

La seconda fase prevede la chiusura temporanea di via Zanetti all’incrocio con via Germania, una volta che la prima parte della rotatoria sarà stata aperta al traffico. Durante questa fase, i veicoli saranno deviati su percorsi alternativi, con segnaletica chiara per guidare gli automobilisti.

Il Comune si impegna a tenere informati i cittadini attraverso ulteriori ordinanze che specificheranno le modalità di esecuzione dei lavori e le tempistiche previste.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Latina sul proprio sito web.