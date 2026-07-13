Gaeta, presentazione ‘La Signora Meraviglia’ al Bastione La Favorita

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Presso il Bastione La Favorita si svolgerà la presentazione del romanzo ‘La Signora Meraviglia’, scritto da Saba Anglana. Durante l’evento, Alessandro Esposito modererà la discussione con l’autrice e Stefano Manzo parteciperà al dialogo. Questa presentazione fa parte della rassegna Storie Diffuse – Voci sul mare.

‘La Signora Meraviglia’ segna l’esordio autobiografico di Anglana, edito da Sellerio. Il romanzo racconta una saga familiare che trasporta il lettore tra le atmosfere di Mogadiscio e dell’Etiopia, affrontando anche le sfide burocratiche italiane legate alla ricerca di identità e cittadinanza. La narrazione mescola storie personali e collettive, rivelando le complessità dell’appartenenza e delle identità nel mondo contemporaneo.

La trama si sviluppa su due filoni: da una parte, seguiamo la storia di Nonna Abebech, un personaggio del passato, e dall’altra, quella della zia Dighei, che affronta le sue difficoltà burocratiche in Italia. Con uno stile evocativo, Anglana invita a riflettere su cosa voglia dire realmente appartenere a un luogo, offrendo una visione articolata e sfumata dell’identità.

Al momento, non sono disponibili informazioni dettagliate sulla data e l’orario dell’evento, né sul numero di partecipanti o sull’accesso ai biglietti. È consigliabile controllare il post ufficiale per aggiornamenti futuri.

L’evento è organizzato da CittadiGaeta, un ente che si impegna a promuovere iniziative culturali nella zona. Per ulteriori dettagli, si invita a visitare il loro canale ufficiale.