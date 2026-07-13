Gaeta, presentazione ‘La Signora Meraviglia’ al Bastione La Favorita

Presso il Bastione La Favorita si svolgerà la presentazione del romanzo ‘La Signora Meraviglia’, scritto da Saba Anglana. Durante l’evento, Alessandro Esposito modererà la discussione con l’autrice e Stefano Manzo parteciperà al dialogo. Questa presentazione fa parte della rassegna Storie Diffuse – Voci sul mare.

‘La Signora Meraviglia’ segna l’esordio autobiografico di Anglana, edito da Sellerio. Il romanzo racconta una saga familiare che trasporta il lettore tra le atmosfere di Mogadiscio e dell’Etiopia, affrontando anche le sfide burocratiche italiane legate alla ricerca di identità e cittadinanza. La narrazione mescola storie personali e collettive, rivelando le complessità dell’appartenenza e delle identità nel mondo contemporaneo.

La trama si sviluppa su due filoni: da una parte, seguiamo la storia di Nonna Abebech, un personaggio del passato, e dall’altra, quella della zia Dighei, che affronta le sue difficoltà burocratiche in Italia. Con uno stile evocativo, Anglana invita a riflettere su cosa voglia dire realmente appartenere a un luogo, offrendo una visione articolata e sfumata dell’identità.

Al momento, non sono disponibili informazioni dettagliate sulla data e l’orario dell’evento, né sul numero di partecipanti o sull’accesso ai biglietti. È consigliabile controllare il post ufficiale per aggiornamenti futuri.

L’evento è organizzato da CittadiGaeta, un ente che si impegna a promuovere iniziative culturali nella zona. Per ulteriori dettagli, si invita a visitare il loro canale ufficiale.