Gaeta: confermata la Bandiera Verde per il 2026

Il 11 luglio 2026, durante una cerimonia a Termoli, Gaeta ha ricevuto ufficialmente la Bandiera Verde per il diciottesimo anno consecutivo. Questo riconoscimento, conferito dai pediatri italiani, è riservato alle località balneari che si distinguono per la loro idoneità a ospitare bambini e famiglie.

La riconferma della Bandiera Verde sottolinea l’impegno dell’Amministrazione comunale nel creare un’offerta turistica che promuova benessere, sostenibilità e accessibilità, rendendo Gaeta una destinazione sempre più accogliente. Il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato come questo risultato sia il frutto di un lavoro costante durante tutto l’anno, mirato a costruire una città che garantisca servizi di alta qualità e risponda alle esigenze delle famiglie.

Il presidente del Consiglio comunale, Gennaro Dies, ha rimarcato come la Bandiera Verde rappresenti un simbolo dell’impegno verso la valorizzazione del litorale, rendendolo accessibile e sicuro per le famiglie con bambini, per le persone con disabilità e per i turisti in cerca di esperienze autentiche. Questo riconoscimento è interpretato come un passo importante verso uno sviluppo turistico che coniuga qualità ambientale e inclusione.

Il premio non viene considerato un obiettivo finale, bensì un incentivo per l’Amministrazione a proseguire il suo percorso di crescita, fondato su sostenibilità, innovazione e inclusione, con l’intento di migliorare ulteriormente l’offerta turistica di Gaeta.