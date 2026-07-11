Sabaudia, vertenza chioschi: TAR rigetta istanza operatori

Sabaudia – Il TAR Lazio ha deciso di non accogliere la richiesta di proroga presentata da tre operatori, che speravano di riaprire le proprie attività. La notizia è stata comunicata attraverso un post ufficiale del Comune di Sabaudia.
Secondo quanto riportato, il TAR ha rifiutato la domanda di proroga per le attività di supporto alla balneazione, il che significa che i chioschi coinvolti non potranno riaprire come desiderato dai gestori.
Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui tre operatori né sulla tempistica della decisione. Nella comunicazione ufficiale del Comune non è stata fornita nemmeno la specifica sui luoghi in cui si trovano le attività oggetto della vertenza.
Si suggerisce ai cittadini di visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia o di contattare direttamente l’ufficio competente per ricevere eventuali aggiornamenti e ulteriori chiarimenti.