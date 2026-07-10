Latina, asili nido comunali: pubblicate graduatorie provvisorie

Il Comune di Latina ha reso note le graduatorie provvisorie di ammissione per gli asili nido comunali per l’anno educativo 2026/2027. Questa è una notizia importante per le famiglie che stanno cercando un posto per i loro bambini nei nidi della città.

Le graduatorie sono disponibili per la consultazione direttamente sul sito ufficiale del Comune, accessibile attraverso questo link. Qui le famiglie possono trovare tutte le informazioni necessarie riguardo ai posti disponibili e alle modalità di accesso.

Per ulteriori dettagli, le famiglie possono visitare il sito del Comune oppure contattare gli uffici competenti per ricevere chiarimenti e assistenza su qualsiasi dubbio riguardante l’ammissione ai nidi.