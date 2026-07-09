Cisterna di Latina, sentenza per la morte di Satnam Singh

Il processo per la morte di Satnam Singh si è concluso con una sentenza che, come ha affermato il sindaco Valentino Mantini, segna un’importante tappa per la comunità di Cisterna di Latina. La lettura del verdetto è avvenuta in aula della Corte di assise, con la presenza della famiglia di Satnam.

La prematura scomparsa di questo giovane bracciante ha lasciato un segno profondo tra le persone che lo conoscevano e tra coloro che lavoravano al suo fianco. Valentino Mantini ha sottolineato l’importanza di questa sentenza, non solo per portare giustizia a Satnam e ai suoi cari, ma anche per riaffermare il valore della vita e il rispetto delle norme lavorative.

L’amministrazione comunale si è costituita parte civile nel processo, rappresentata dall’avvocato Maria Belli, per evidenziare l’importanza di proteggere i diritti dei lavoratori. Il sindaco ha auspicato che questa condanna vada oltre il semplice verdetto, fungendo da richiamo collettivo contro il caporalato e lo sfruttamento nel settore agricolo.

Questa vicenda ha toccato direttamente la comunità di Cisterna di Latina e i lavoratori del settore, e la sentenza offre un’opportunità di riflessione e responsabilità, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Cisterna.