Sabaudia, TAR: Inammissibili i ricorsi su operatore balneare

Il TAR ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da un operatore balneare che ha perso la concessione. Questa notizia è stata comunicata ufficialmente dal Comune di Sabaudia tramite un post sui social.

Come riportato dal Comune, la decisione del TAR si inserisce in una situazione complessa che si protrae da anni, caratterizzata da ordinanze di demolizione e da vari ricorsi legati al caso dell’operatore balneare. La sentenza ha confermato l’inammissibilità dei ricorsi e ha imposto all’operatore il pagamento delle spese legali, che ammontano a 3 mila euro.

La vicenda è iniziata nel 2019, quando la Polizia Locale, insieme all’Ufficio Antibabusivismo del Comune, ha avviato controlli su questo operatore. La decisione del TAR segna un passo importante verso la regolarizzazione, un processo nel quale il Comune si è impegnato per garantire legalità e sicurezza nella zona.

In aggiunta, il Comune di Sabaudia ha annunciato che procederà con la decadenza della concessione, in attesa di valutare le conseguenze della sentenza del giudice amministrativo. Questo sviluppo potrebbe avere un impatto notevole sull’operatore e sulla gestione degli stabilimenti balneari nella località.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, i cittadini possono visitare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia oppure seguire il suo profilo Facebook.