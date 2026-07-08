Latina, Open Day Carta d’Identità Elettronica: prenotazioni dal 9 luglio

Il Comune di Latina ha organizzato un Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), che si terrà il 18 e 19 luglio. Le prenotazioni per partecipare all’evento inizieranno domani, 9 luglio, alle ore 9.00.

I posti disponibili sono limitati, quindi è consigliabile prenotare al più presto, soprattutto se si ha bisogno di rinnovare il proprio documento. Questo Open Day rappresenta un’opportunità ideale per chi utilizza ancora la carta d’identità cartacea e desidera passare alla versione elettronica.

Per avere tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione, le sedi e i requisiti necessari per ottenere la CIE, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina al seguente link: sito del Comune.

È fondamentale controllare attentamente tutte le informazioni e prepararsi per l’Open Day, in modo da garantire un servizio rapido ed efficace, senza attese prolungate.