Gaeta, apertura del Mausoleo di Lucio Munazio Planco: visite estive

Il Mausoleo di Lucio Munazio Planco a Gaeta riapre finalmente le sue porte al pubblico. Questo monumento, che risale al I secolo a.C., si trova a 160 metri di altitudine sul Monte Orlando ed è un importante testimone della storia locale e della cultura romana. Le visite saranno disponibili nei fine settimana di luglio, agosto e settembre 2026.

Per facilitare l’accesso al mausoleo, è stato attivato un servizio di navetta turistica che collegherà il centro di Gaeta con il sito. Le corse saranno operative il venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. La navetta partirà da via Lucio Munazio Planco, nei pressi del Bar Chiar di Luna, ad un costo di 2,00 euro a biglietto.

Per chi desidera unire cultura e natura, è possibile raggiungere il mausoleo a piedi seguendo i sentieri segnalati che partono dal borgo medievale e attraversano il Parco Regionale di Monte Orlando. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare il numero 320 0380413 oppure inviare un’email a info@prolocogaeta.it.

Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha espresso la sua soddisfazione per la riapertura del mausoleo, sottolineando quanto questo monumento sia importante per la città e per il turismo culturale. Ha ringraziato le istituzioni e le associazioni che hanno collaborato al progetto, rimarcando l’importanza del lavoro di squadra per rendere accessibile questo prezioso patrimonio storico.