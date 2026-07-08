Latina, bando per 3 posteggi alimentari: domande entro il 15 luglio 2026

Il Comune di Latina ha dato il via a un avviso per l’assegnazione di 3 posteggi destinati alla vendita non assistita di prodotti alimentari, ubicati all’interno del Parco Comunale Falcone e Borsellino.

Questo bando è aperto a tutti gli operatori del settore alimentare che desiderano gestire uno dei posteggi disponibili nel parco. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 15 luglio 2026, come indicato nel comunicato ufficiale.

Per chi intende partecipare, la documentazione necessaria, compresa la planimetria e i moduli da compilare, è disponibile sulla pagina dedicata del sito del Comune. È possibile consultare il link per ulteriori dettagli: documentazione avviso pubblico.

Per qualsiasi chiarimento, si consiglia di contattare l’ufficio competente del Comune di Latina.