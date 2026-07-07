Cisterna di Latina, allerta gialla in vigore: le indicazioni per i cittadini il 7 luglio 2026

Il Comune di Cisterna di Latina ha emesso un’allerta gialla tramite il sistema di protezione civile. Questa allerta entrerà in vigore nel pomeriggio di martedì 7 luglio 2026 e durerà per un intervallo di 3-6 ore.
Le previsioni meteo segnalano la possibilità di precipitazioni isolate, con rovesci o temporali che potranno interessare in particolare le aree orientali del territorio. I quantitativi di pioggia attesi variano da deboli a moderatamente intensi.
I cittadini sono invitati a rimanere vigili e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per essere sempre informati sull’evoluzione della situazione.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile visitare i canali ufficiali del Comune di Cisterna di Latina, dove verranno pubblicate notizie in tempo reale.