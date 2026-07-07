Sabaudia, carta d’identità: validità in alcuni casi da agosto 2026

Il Comune di Sabaudia informa che, dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata per l’espatrio. Tuttavia, fino al 31 gennaio 2027, i cittadini potranno continuare a utilizzarla per alcune necessità sul territorio nazionale.

Come evidenziato dall’amministrazione comunale, il Decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026 introduce nuove disposizioni sui documenti d’identità. La validità della carta d’identità cartacea sarà quindi limitata, e chi ha bisogno di un documento valido per viaggiare all’estero dovrà richiedere la Carta d’Identità Elettronica.

È consigliabile che i cittadini verifichino la validità del proprio documento attuale e, nel caso abbiano la carta d’identità cartacea, richiedano per tempo il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica. Questo consiglio si rivela utile per evitare problemi, soprattutto se si hanno in programma viaggi all’estero.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia o contattare direttamente l’ufficio competente.