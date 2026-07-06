Latina, sanità: MOC e Vitamina D gratuite il 10

Il Comune di Latina, insieme a @Zentiva, offre l’opportunità di effettuare gratuitamente la MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) e la misurazione dei livelli di Vitamina D. Questo servizio sarà disponibile venerdì 10, dalle 9.30 alle 18.00, presso la Farmacia comunale Viale Kennedy.

Questa iniziativa si rivela particolarmente vantaggiosa per la salute della popolazione, in quanto aiuta a prevenire l’osteoporosi e le carenze di vitamina D. I principali beneficiari saranno le persone sopra i 50 anni e coloro che presentano un rischio più elevato di sviluppare queste condizioni.

Per partecipare, è sufficiente recarsi alla farmacia comunale e ritirare un coupon per fissare un appuntamento. Il servizio è totalmente gratuito.

Per maggiori dettagli, è possibile contattare direttamente la farmacia o consultare il post ufficiale del Comune di Latina.