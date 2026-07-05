Sabaudia, interruzione idrica: guasto fino alle 14:00 di oggi

Il Comune di Sabaudia ha comunicato ai cittadini che ci sarà un’interruzione dell’acqua nelle zone di Via Migliara 53 e Loc. Borgo Vodice. Questo disservizio è dovuto a un guasto nella rete idrica, con la previsione che la situazione si protragga fino alle 14:00 di oggi, 5 luglio 2026.

Le aree maggiormente colpite dall’interruzione sono Via Migliara 53 e Loc. Borgo Vodice. I residenti di queste zone potrebbero sperimentare alcuni disagi a causa di questo problema tecnico.

Per avere ulteriori informazioni o per segnalare emergenze, i cittadini possono contattare il numero verde 800 626 083, attivo per guasti e richieste urgenti.

È utile rimanere aggiornati consultando il sito ufficiale del Comune o contattando direttamente l’ente per ricevere chiarimenti sui tempi di riparazione e sul ripristino del servizio idrico.