Latina, saldi in farmacia comunale: sconti su tanti prodotti dal 6 luglio

Dal 6 luglio, la Farmacia Comunale di Latina dà il via ai saldi, offrendo ai cittadini l’opportunità di usufruire di sconti su una vasta selezione di prodotti. Tra le categorie in promozione si possono trovare dermocosmesi, integratori, solari e prodotti per l’infanzia.

Le offerte includono uno sconto del 20% su un articolo singolo, del 50% sull’acquisto di due prodotti, e un’interessante promozione che consente di prendere tre articoli pagando solo il meno costoso. Queste occasioni permettono di risparmiare su articoli di uso quotidiano, rendendo più accessibili prodotti utili per la salute e il benessere.

La Farmacia Comunale è pronta a ricevere tutti coloro che desiderano rifornirsi dei loro articoli preferiti, garantendo un servizio attento e professionale. Per ulteriori informazioni sugli orari di apertura e per altre richieste, è possibile contattare direttamente la farmacia.

Per maggiori dettagli sulle promozioni in corso, si consiglia di visitare il post ufficiale sul sito del Comune di Latina.