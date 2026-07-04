Latina, serata musicale con La Zanzarita Orchestra: 4 luglio al Museo Cambellotti

Il 4 luglio alle 21.00, l’Arena Museo Cambellotti di Latina ospiterà una serata musicale molto attesa. L’evento è organizzato dalla Zanzarita Orchestra, che avrà il piacere di avere come ospite il talentuoso Mariano Caiano.

Questo concerto è un tributo alla musica napoletana, un genere che ha guadagnato popolarità grazie a personaggi come Renzo Arbore e all’Orchestra Italiana. Si prevede un’esibizione vivace, ricca di ritmi coinvolgenti e ironia, con una selezione di brani iconici che hanno segnato la storia della musica partenopea.

Il prezzo del biglietto è di €15. La serata è aperta a tutti coloro che desiderano godere della musica dal vivo, promettendo un’esperienza indimenticabile.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Latina.