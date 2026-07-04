Sabaudia, evento di danza e acrobatica aerea in Piazza del Comune

Di recente, Piazza del Comune a Sabaudia ha ospitato un evento dedicato alla danza e all’acrobatica aerea, organizzato dalla Butterfly Academy guidata da Marzia Di Grazia. Durante la serata, circa 80 ragazze hanno avuto l’occasione di esibirsi, mostrando le loro abilità in un mix affascinante di danza e acrobatica aerea.

Le giovani allieve hanno danzato su una selezione musicale coinvolgente, esprimendo la loro preparazione attraverso coreografie che mettevano in risalto il loro talento. L’evento ha generato un’atmosfera carica di entusiasmo, celebrando la passione per la danza e il talento delle partecipanti.

Il pubblico ha risposto con grande calore, affollando l’evento e trasformando l’esibizione in un momento di condivisione e festa. L’amministrazione comunale ha rimarcato l’importanza di continuare a sostenere eventi di questo tipo, che fanno emergere il lavoro delle scuole di danza e ginnastica presenti sul territorio.

Per chi fosse interessato a saperne di più sull’evento e sulle prossime iniziative, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia.