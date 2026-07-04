Gaeta, cerimonia di consegna della Medaglia d’Argento il 5 luglio

La Nave Scuola Palinuro sarà il palcoscenico per la cerimonia di consegna della Medaglia d’Argento dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano alla Città di Gaeta.

L’appuntamento è per domenica 5 luglio alle ore 18.00, presso il Molo Caboto, grazie alla disponibilità del Comandante della Nave Scuola, Capitano di Fregata Gian Luca Montella. Durante l’evento, saranno presenti autorità civili, militari e religiose, per un momento di grande importanza.

La cerimonia sarà guidata dal Presidente dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Cav. Gr. Cr. dott. Umberto M. Ascani, affiancato dal Presidente vicario, dott. Giorgio Cuneo. Durante la consegna della Medaglia, il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, porterà il saluto della comunità locale.

Il premio, la Medaglia d’Argento, ha un significato storico e culturale rilevante; viene conferito a enti e personalità che si sono distinti nella tutela e promozione del patrimonio storico e culturale. In questa occasione, il riconoscimento evidenzia il legame marinaro di Gaeta e il suo impegno nella salvaguardia delle tradizioni.

Il Sindaco Leccese ha dichiarato: “È un grande onore per la Città di Gaeta ricevere questo prestigioso riconoscimento. Questo premio celebra la nostra storia e il forte legame che unisce Gaeta al mare, elemento fondamentale della nostra identità e cultura.”

L’iniziativa è promossa dai Legati del Golfo di Gaeta dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Daniele Elpidio Iadicicco e Alberto Simione, in collaborazione con la Marina Militare e il Comune di Gaeta.

La scelta della Nave Scuola Palinuro come sede per la cerimonia è particolarmente significativa, poiché è uno dei simboli della tradizione navale italiana e riflette il profondo legame di Gaeta con il mare, forgiato nel corso di secoli di storia.