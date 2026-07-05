Assassinato a Vieste: Antonello Scirpoli, alias ‘Musulin’, Ucciso a Fucilate Durante un Agguato in Scooter

Vieste si sveglia con l’eco cupa di uno sparo che rimbalza tra i vicoli. Il mare è lì, indifferente, ma le persone camminano più in fretta. C’è un nome che rimbomba nei bar e nei mercati, sussurrato a mezza voce. Un nome che dice molto a chi conosce il Gargano e le sue crepe.

Il contesto: il Gargano che non dimentica

Chi vive a Vieste sa leggere i segnali. Una moto che sfreccia, un casco che non si toglie, un incrocio scelto con cura. Il Gargano non è solo cartoline e ombrelloni. È anche una terra che porta cicatrici profonde, segnate da faide e regolamenti di conti. Le relazioni ufficiali parlano chiaro: questa è l’area della cosiddetta “Quarta Mafia”, muta e feroce. Qui il tempo non cancella, stratifica.

In questo quadro prende forma una storia che torna a galla con forza. “Musulin”. Un soprannome che a Vieste non si pronuncia a caso. Le carte giudiziarie lo incrociavano già: nel dicembre 2022, Antonello Scirpoli veniva arrestato con l’accusa di aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, considerato il braccio destro di Marco Raduano dopo l’evasione di quest’ultimo. Da allora, le pagine di cronaca hanno continuato a scrivere e cancellare, ma quel filo non si è mai spezzato.

A metà di questo racconto c’è una curva secca, senza preavviso. È lì che entra l’agguato. Una scooter in corsa, un incontro calcolato, poi le fucilate. Colpi netti, ravvicinati. Un’esecuzione che parla la lingua della strada, dove la prossimità vale più della distanza. Antonello Scirpoli, alias Musulin, cade così. In pieno giorno, in una città che conosce il silenzio dopo il boato.

Indagini e domande aperte

Gli inquirenti lavorano a ritmo serrato. Le indagini non escludono piste. L’ipotesi di un intreccio tra vecchi rancori e nuovi equilibri è concreta, ma servono prove. La DDA — l’Antimafia — segue il fascicolo. I Carabinieri passano le immagini al setaccio, verificano spostamenti, ricostruiscono traiettorie. Alcuni dettagli restano riservati: orari precisi, modello dei mezzi, eventuali complici. Non ci sono certezze pubbliche su mandanti e movente. Al momento, niente è definitivo.

In città, intanto, la vita continua con quella compostezza che solo i paesi di mare sanno mantenere. Ma il clima si sente. Le saracinesche si abbassano un filo prima, gli sguardi durano un attimo di più. Qualcuno ricorda gli anni più duri, quando i colpi si contavano a stagione. Altri sussurrano che il clan non perdona, che gli spostamenti sono messaggi, che i ruoli cambiano ma le logiche no. Sono percezioni, non verbali; indicano però un nervo scoperto.

C’è un dato, qui, che fa la differenza: la capacità, nel Gargano, di coniugare antiche consuetudini e tecniche contemporanee. Si colpisce vicino, si sparisce in fretta, si confondono tracce e voci. Non è folklore: è prassi. Per questo la risposta istituzionale deve essere lenta solo in apparenza, rapida in sostanza. Sorveglianza, analisi dei telefoni, incrocio dei tabulati, controlli sul territorio. È routine, ma è anche l’unica strada per trasformare un “si dice” in un capo d’imputazione.

Resta un punto, forse il più scomodo: in una terra così bella, quanto spazio concediamo all’assuefazione? È facile archiviare l’ennesimo sparo come rumore di fondo. Più difficile è fermarsi un attimo sul lungomare, guardare l’acqua che spinge verso il largo e chiedersi se una comunità può spezzare il copione che sembra scriversi da solo. Forse la risposta sta proprio lì, tra la risacca e la luce, dove ogni cosa appare semplice eppure non lo è mai davvero.