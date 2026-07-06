Priverno, SVICOLANDO: appuntamento 24-26 luglio al Centro Storico

Dal 24 al 26 luglio 2026, il Centro Storico di Priverno si trasformerà in un palcoscenico vibrante con la XI Edizione di SVICOLANDO: Suoni, Sapori e Suggestioni, un evento pensato per intrattenere e coinvolgere tutti i presenti.

In questi tre giorni, i visitatori avranno la possibilità di partecipare a mostre, visite guidate, street band, concerti e DJ set. Non mancheranno spettacoli di teatro e arte di strada, e per chi ama esplorare la città, sarà disponibile un trenino turistico che percorrerà le strade locali. Sarà anche un’ottima opportunità per assaporare la cucina tipica del luogo e gustare aperitivi al Belvedere. I vicoli di Priverno saranno decorati con installazioni creative e progetti tematici realizzati dai residenti e dalle associazioni locali.

Il programma musicale offre concerti di artisti conosciuti: Roberto Billi si esibirà il 24 luglio alle 21:30, seguito da Inna Cantina Sound alle 23:00. Il 25 luglio, il palco ospiterà Piotta alle 22:30, mentre il 26 luglio, alle 21:30, sarà la volta di Andrea Rivera con il suo show Live mai visto!!?.

Quest’edizione porta una novità: Svicolando Fuori le Mura – Forme d’Autore, che si svolgerà il 25 e 26 luglio, dalle 10:00 alle 18:00. Grazie alla collaborazione con Sibelco Spa, verrà allestita una mostra di sculture di sabbia giganti ispirate alla mitologia, realizzate da Montserrat Cuesta e Sergi Ramirez, accompagnata da attività per bambini, laboratori e tour in miniera a bordo di un 4×4.

L’ingresso all’evento è gratuito e tutti sono invitati a unirsi a questa celebrazione di arte e cultura.

Il Comune di Priverno ha organizzato questa manifestazione per creare un’atmosfera festosa che coinvolga i residenti e le associazioni del posto.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Priverno.