Latina, celebrazione di Santa Maria Goretti: appuntamento il 6 luglio

Oggi, 6 luglio, Latina festeggia Santa Maria Goretti, la patrona della città. La messa si terrà sul sagrato della chiesa a lei dedicata, situata in viale XVIII Dicembre.
Alle ore 20.30, monsignor Mariano Crociata, il Vescovo di Latina, presiederà la celebrazione eucaristica. Dopo la messa, prenderà il via la tradizionale processione, durante la quale sarà portata in giro la statua di Santa Maria Goretti, accompagnata dalla Banda ‘Gioacchino Rossini’. Questo percorso attraverserà le vie principali del quartiere e si concluderà con un concerto.
L’evento è aperto a tutti i cittadini e offre l’occasione per unirsi nella celebrazione.
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