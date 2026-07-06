Sabaudia, Sindaco Mosca: ospite della trasmissione Aria Pulita il 6 luglio

Il Comune di Sabaudia comunica che il 6 luglio, alle ore 10:45, il Sindaco Alberto Mosca parteciperà alla trasmissione Aria Pulita. L’appuntamento sarà visibile sui canali del gruppo Netweek e sul canale il61.
Nel corso dell’episodio, il Sindaco Mosca discuterà di diverse questioni rilevanti riguardanti l’amministrazione locale. Sarà affiancato da Maria Terranova, Sindaca di Termini Imerese, con cui condividerà le proprie riflessioni su argomenti di interesse per le rispettive comunità.
Questa puntata rappresenta un’opportunità per scoprire più a fondo Sabaudia, il lavoro che l’Amministrazione comunale sta svolgendo e le prospettive future per la città.
Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune o di seguire la trasmissione.